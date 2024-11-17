Александра Пермякова Рыбак из Пермского края провалился под лёд и погиб в Башкирии В Дюртюлинском районе утонул 64-летний пермяк Поделиться Твитнуть

Трагедия произошла в Башкирии. Фото: Госкомитета РБ по ЧС

В Дюртюлинском районе Башкортостана провалился под лёд рыбак из Пермского края. Об этом сообщил в своём телеграм-канале исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

На озере Грязном в 200 м от берега рыбак из Пермского края около 11 утра 17 ноября провалился по лёд и утонул.





Спасателям позвонил брат рыбака — рассказал о трагедии. По его словам, он предупреждал родственника, чтобы тот не уходил слишком далеко от берега, но мужчина не послушался, отправился к камышам, где лёд всегда тоньше. Трагедия разыгралась в считанные минуты, и брат, поскольку находился далеко от места ЧП, не успел оказать помощь утопающему.





Спасатели извлекли тело погибшего из воды. Толщина льда на озере в момент происшествия составляла не более 5 см.





64-летний пермяк утонул в 200 метрах от берега. Фото: Госкомитет РБ по ЧС

«Безопасная толщина льда не менее 10 см! Выходить на тонкий лёд смертельно опасно!» — предупреждают спасатели.



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