В Прикамье утонул 48-летний участник Чайковского рыболовного клуба Александр Вяткин провалился под лёд и не смог выбраться Поделиться Твитнуть

Фото: Чайковский рыболовный клуб ChaikFishingClub

В Чайковском городском округе произошло ЧП: под лёд провалился 48-летний рыбак Александр Вяткин. Происшествие случилось 11 ноября. Об этом сообщает perm.aif.ru. Гибель рыбака подтвердили в Чайковской городской поисково-спасательной службе.

Информация о гибели Александра появилась в группе Чайковского рыболовного клуба ChaikFishingClub. Там сообщили, что мужчина пошёл рыбачить на Ушаковские озёра, рядом с границей Пермского края и Удмуртии. У него была с собой лодка.

По словам товарищей погибшего, в это время лёд на водоёме ещё некрепкий, а на середине озера его вообще нет. Происшествие случилось, когда мужчина отошёл от лодки на небольшое расстояние, а затем провалился. При этом лодка не была привязана к руке или ноге, поэтому не было возможности её подтащить и опереться.

Прибывшие на место спасатели повезли тонувшего в больницу, но он скончался в машине скорой помощи. У него остановилось сердце.

У Александра остались жена и две дочери. Его друзья объявили о сборе средств.

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