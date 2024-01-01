Александра Пермякова Двое рыбаков погибли на Чусовой Они провалились под лёд Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

ЧП произошло 8 декабря в акватории реки Чусовая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Двое рыбаков погибли в районе деревни Голованово Пермского городского округа. На реке Чусовой они провалились под лёд и утонули.





Как сообщает пресс-служба ведомства, привлекались силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На место выехали 15 человек личного состава и 6 единиц техники (в том числе один сотрудник МЧС России и 1 единица техники).









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае спасатели извлекли изо льда тело вмёрзшего рыбака. Его нашли в 150 м Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае спасатели извлекли изо льда тело вмёрзшего рыбака. Его нашли в 150 м от берега на Яйве

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