Алёна Бронникова В Перми сменился генподрядчик строительства ледовой арены на Иве Вместо ООО «Строй-Комплекс» им стала КРПК Поделиться Твитнуть

кадр с онлайн-трансляции строительства ледовой арены в микрорайоне Ива от 9 декабря 2024 года

В Перми сменился генеральный подрядчик строительства ледовой арены в микрорайоне Ива. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ФРПК, договор был перезаключён в октябре.

По информации ведомства, соглашение о расторжении договора генерального подряда с ООО «Строй-Комплекс» было подписано 25 октября. Новый договор генерального подряда заключён с Корпорацией развития Пермского края 30 октября.

Напомним, концессионное соглашение на выполнение комплекса работ по строительству и оснащению объекта спорта «Ледовая арена» было подписано в апреле 2023 года с ООО «Красная машина» (учредителем и управляющей компанией общества выступил Фонд развития Пермского края). Летом того же года был выбран подрядчик, им стало ООО «Строй-Комплекс», на работы выделили 1,2 млрд руб. Срок окончания строительства — 2025 год.

В мае генеральному директору концессионера было объявлено предостережение в связи с отставанием от графика работ. В минспорта пояснили, что отставание вызвано внесением изменений в проектно-сметную документацию в связи с заменой ледового оборудования и уточнением технических характеристик ледового поля.

Спорткомплекс будет иметь два этажа и две ледовые площадки, трибуны на 250 зрителей, в помещениях разместятся тренажёрные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Объект предназначен для тренировок и игр по хоккею и кёрлингу, в свободное время здесь планируется проводить массовые катания на коньках по 200 человек в смену.

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