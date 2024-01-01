Власти Перми выплатили 15 тысяч доносчику за информацию о граффитисте Это второй случай премирования горожанина за поимку художника-нарушителя Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

Денежное вознаграждение в 15 тыс. руб. получил житель города за фиксацию и предоставление сведений о нарушителе, нанёсшим незаконное граффити. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии, уточнив, что такую выплату получил житель Перми, рассказавший о граффитисте, который разрисовал релейный шкаф около ж/д путей на перегоне Пермь II – Бахаревка.

Это второй случай премирования за предоставленную властям информацию подобного рода. Первый произошёл в июле. Тогда поощрение получил председатель ТСЖ одного из многоквартирных домов по ул. Сибирской.

Напомним, с начала года в Перми начала действовать норма, предусматривающая выплату денежного вознаграждения гражданам за участие в выявлении лиц, наносящих на городские объекты несанкционированные графические рисунки. Деньги выплачиваются, если художников по сигналам доносчиков удаётся задержать.

В мэрии напомнили, что с начала года в Перми совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции было задержано восемь человек за незаконное нанесение граффити. Ответственность за данное правонарушение влечёт наложение штрафа на граждан до 5 тыс. руб., на должностных лиц — до 50 тыс., на юридических лиц — до 100 тыс. руб.

Напомним, министерство территориальной безопасности Пермского края готово платить гражданам по 5 тыс. руб. за сообщения в полицию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

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