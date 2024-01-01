В Перми впервые выплатили 15 тысяч рублей за информацию о нанесении незаконных граффити Постановление о вознаграждении действует с начала года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В понедельник, 15 июля, председателю ТСЖ одного из многоквартирных домов по ул. Сибирской в Перми за сообщение о граффитисте, которого впоследствии задержали сотрудники полиции, впервые было выплачено поощрение в сумме 15 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее администрацией Перми было принято постановление, предусматривающее выплату денежного вознаграждения гражданам за участие в выявлении лиц, наносящих на городские объекты несанкционированные графические рисунки. Деньги выплачиваются, если художников по сигналам доносчиков удаётся задержать.

В мэрии напомнили, что с начала года в Перми задержаны и оштрафованы 55 человек за незаконное нанесение граффити и расклейку рекламных объявлений. Всего же с января на территории города зафиксировано 8659 незаконных графических рисунков, в том числе 2585 изображений с признаками информации, направленной на пропаганду, рекламу и распространение наркотических средств и психотропных веществ. 7412 граффити (86% от числа выявленных) ликвидировано.

Также в этом году совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции было задержано восемь человек за незаконное нанесение граффити и 47 лиц, осуществлявших расклейку рекламных объявлений.

Ответственность за данное правонарушение влечёт наложение штрафа на граждан до 5 тыс. руб., на должностных лиц — до 50 тыс., на юридических лиц — до 100 тыс. руб.

Напомним, также министерство территориальной безопасности Пермского края готово платить гражданам по 5 тыс. руб. за сообщения в полицию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

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