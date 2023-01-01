Максим Артамонов В Перми за донос на нелегальных граффитчиков будут платить по 15 тысяч рублей Чиновники разработали механизм денежного вознаграждения Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Власти Перми планируют выплачивать жителям 15 тыс. руб. те жителям, которые будут помогать чиновникам и полиции выявлять нелегальных граффитчиков. Постановление о порядке выплаты гражданам денежного вознаграждения сейчас находится на антикоррупционной экспертизе. Ожидается, что с 1 января 2024 года оно вступит в силу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В мэрии уточнили, что документе определён алгоритм получения и размер выплаты. В частности, жители смогут сообщать данные о нарушителях в полицию или администрацию своего района. Если эта информация поможет найти нелегальных граффитчиков, то информаторы получат деньги.

За деньгами информаторам надо будет обратиться в контрольный департамент администрации Перми. Раз в квартал специальная комиссия будет рассматривать все обращения и сравнивать их с отчётами полиции. Средства планируется выплачивать в течение 30 дней. Оно подлежит налогообложению.

По состоянию на начало ноября на территории Перми было выявлено около 14 тыс. несанкционированных графических рисунков. Ежемесячно в адрес Управления МВД России по Перми направляется реестр мест, где чаще всего появляются незаконные граффити.

Первым идею платить пермякам за поимку нелегальных граффитчикам высказал губернатор Дмитрий Махонин. В июле этого года он поручил минтербезу усилить работу по выявлению актов вандализма. Он также заявил, что региональные власти могут ввести вознаграждение за поимку вандалов.

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