Максим Артамонов
Краевые власти могут ввести вознаграждение за поимку вандалов
Губернатор поручил минтербезу усилить работу по выявлению актов вандализма
Во время заседания краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин заявил, что готов выплачивать вознаграждение за поимку вандалов, которые оставляют граффити на фасадах домов в Перми.
«Просто, видимо, мозгов нет у людей — и начинают рисовать. Если хотите, это неправильное воспитание, и за него должен отвечать родитель, поэтому те акты вандализма, которые ещё, к сожалению, имеют место быть, должны быть все закончены поимкой вандалов. Не знаю, хоть вознаграждение объявляй. Я готов эту меру поддержать, если она будет соответствовать нормам и правилам действующего законодательства. Но наблюдение и бережное отношение должно быть, потому что рисовать где попало мы не позволим, тем более не понятно, что там рисуют — калякулы всякие», — прокомментировал губернатор.
Глава региона поручил краевому министерству территориальной безопасности усилить работу по охране фасадов домов от вандализма.
Проблема с появлением граффити в Перми остаётся острой, так как вандалы портят стены уже отреставрированных домов. Так, по итогам 2022 года в полицию Перми поступило 411 обращений по поводу появления граффити на фасадах домов. Благодаря этим данным за год было составлено 167 административных протоколов, то есть было установлено практически 40% людей, которые наносят граффити. В апреле прошлого года полиция возбудила даже одно уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».
В марте этого года депутаты краевого парламента приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз.
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