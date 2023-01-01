Максим Артамонов Краевые власти могут ввести вознаграждение за поимку вандалов Губернатор поручил минтербезу усилить работу по выявлению актов вандализма Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во время заседания краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин заявил, что готов выплачивать вознаграждение за поимку вандалов, которые оставляют граффити на фасадах домов в Перми.

«Просто, видимо, мозгов нет у людей — и начинают рисовать. Если хотите, это неправильное воспитание, и за него должен отвечать родитель, поэтому те акты вандализма, которые ещё, к сожалению, имеют место быть, должны быть все закончены поимкой вандалов. Не знаю, хоть вознаграждение объявляй. Я готов эту меру поддержать, если она будет соответствовать нормам и правилам действующего законодательства. Но наблюдение и бережное отношение должно быть, потому что рисовать где попало мы не позволим, тем более не понятно, что там рисуют — калякулы всякие», — прокомментировал губернатор.

Глава региона поручил краевому министерству территориальной безопасности усилить работу по охране фасадов домов от вандализма.

Проблема с появлением граффити в Перми остаётся острой, так как вандалы портят стены уже отреставрированных домов. Так, по итогам 2022 года в полицию Перми поступило 411 обращений по поводу появления граффити на фасадах домов. Благодаря этим данным за год было составлено 167 административных протоколов, то есть было установлено практически 40% людей, которые наносят граффити. В апреле прошлого года полиция возбудила даже одно уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».

В марте этого года депутаты краевого парламента приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз.

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