Алёна Бронникова За год на графитистов Перми составили более 160 административных протоколов Администрация города рассказывает полиции о местах, где возможно появление рисунков Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В полицию Перми за 2022 год поступило более 400 обращений по поводу появления граффити на фасадах домов. Начальник Управления МВД по Перми Станислав Кравченко рассказал, что благодаря этим данным за год было составлено 167 административных протоколов. В апреле прошлого года полиция возбудила одно уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

«В 2022 году было 411 сообщений о появлении граффити, 80 было выявлено инициативными сотрудниками внутренних дел, 360 — иными организациями. По этим правонарушениям установлены лица, составлено 167 административных протоколов. То есть установлено практически 40% тех лиц, которые наносят граффити», — сообщил Кравченко.

По его словам, ведомство сотрудничает с администрацией города, которая передаёт информацию о возможном появлении рисунков на зданиях. Затем наружным нарядам сообщается, где нужно увеличить бдительность.

Пермь готовится к юбилею города, центральные улицы ремонтируются, фасады зданий обновляются. Проблема с появлением граффити остаётся острой, так как вандалы портят стены уже отреставрированных домов. 27 марта стало известно о том, что в выходные неизвестные проникли в трамвайное депо и разрисовали самый длинный российский трамвай «Лев». Депутаты на заседании отметили, что чаще всего рисунки наносятся детьми школьного возраста, и необходимо усилить меры для уменьшения этих случаев.

Власти города активно борются с граффитистами и расклейщиками объявлений, которые портят внешний вид улиц, подготовленных к 300-летию. 16 марта краевой парламент поддержал законопроект, согласно которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение незаконных граффити будут увеличены в несколько раз.

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