Елена Синица Краевой парламент поддержал увеличение штрафов за расклейку объявлений и незаконные граффити Размер санкции вырастет в несколько раз Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 16 марта, проходит пленарное заседание Заксобрания Пермского края. На нём депутаты поддержали в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за расклейку объявлений и незаконные граффити.

Сейчас штрафы составляют от 1 до 2 тыс. руб., предлагается увеличить их до 5 тыс. Как рассказал глава Перми Алексей Дёмкин, в 2022 году за расклейку объявлений в краевом центре задержали 229 человек, а за графические рисунки — только двоих.

Депутат Вагаршак Сарксян поинтересовался, точно ли работает система.

«Всего два человека задержаны, может, что-то тут не так работает? Можно же на сколько угодно поднять штрафы, но если некому ловить...» — говорит Сарксян.

Глава Перми ответил следующим образом:





«Просто ребята, которые наносят графические рисунки, более молодые и шустрые, ещё и паркуром занимаются, не всегда правоохранительные органы успевают реагировать», — пояснил Дёмкин.

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