Зарина Ситдикова В Перми задержали разрисовывающего вагоны грузовых поездов граффитиста Несовершеннолетний художник попался на порче релейного шкафа Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

В Перми задержали 17-летнего художника, который неоднократно портил своими рисунками грузовые вагоны и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в транспортной полиции Прикамья.

По данным Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, школьника за работой заметил машинист грузового состава, стоявшего на перегоне Пермь II—Бахаревка. Юноша раскрашивал разрисовал релейный шкаф. Работник железной дороги вызвал сотрудников полиции.

После задержания молодой человек признался в том, что это не первый случай, когда он рисовал на объектах железнодорожной инфраструктуры. Только в этом году он четыре раза раскрасил вагоны на станции Бахаревка. Свои поступки подросток объяснил желанием, чтобы его творчество увидели люди.

По информации полиции, ранее юноша не попадал в поле зрения правоохранительных органов, его положительно характеризуют педагоги школы, в которой он учится. В отношении подростка был составлен административный протокол по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в неустановленных местах). О нанесении им граффити было сообщено в комиссию по делам несовершеннолетних. Надзорным органом будет принято решение о привлечении к административной ответственности родителей подростка.

Пока в ОАО «РЖД» устанавливают сумму причинённого ущерба, после чего будет принято процессуальное решение.

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