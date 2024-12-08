Александра Пермякова Полиция осмотрела квартиру пермячки, чей ребёнок находился с бойцовской собакой в клетке По данным ПДН, жилищно-бытовые условия соответствуют нормам Поделиться Твитнуть

МВД проводит проверку по информации о ребёнке, размещённом в клетку с бойцовской собакой, в Перми.

Сотрудники ПДН осмотрели квартиру пермячки. По словам мамы ребёнка, фото и видео были сделаны более двух лет назад.





Как рассказала мама ребёнка «Сейчас жилищно-бытовые условия соответствуют нормам. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает», — заявили в МВД.Как рассказала мама ребёнка 59.ру , никто мальчика не закрывал в клетке, он сам её открывал, залезал туда на пару минут, гладил собаку и обратно выползал.





Мальчику сейчас, по её словам, три годика, он ни в чём не нуждается.





По её словам, из комиссии по делам несовершеннолетних к ней приходили домой в субботу и звонили ей на работу в садик (мама мальчика работает в детском садике).









Вся квартира захламлена, по дому бегают несколько собак. Видно, что ролик с собаками женщина снимает сама, и что в кадре она курит в квартире (наличие большого количества собак женщина объяснила тем, что они были взяты на передержку, поскольку она является волонтёром). Пользователи соцсетей возмутились, что маленький ребёнок, которому на вид около годика-двух лет, содержится в таких антисанитарных условиях. Кроме того, они выражали обеспокоенность его безопасностью.

По данным МВД, проверка продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.