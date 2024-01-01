Александра Пермякова МВД проверяет информацию о ребёнке, размещённом в клетку с бойцовской собакой В соцсетях рассказали, что ролики сняты в Кировском районе Перми Поделиться Твитнуть

Полиция проводит проверку по посту, содержащему информацию о плохом обращении с ребёнком, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД «КП-Пермь».

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о том, что в соцсетях разошлись ролики, на которых молодая женщина поит ребёнка из бутылки, похожей на пивную. Информацию СМИ подхватили из группы «Подслушано Закамск» в Перми. Утверждается, что «плохая квартира» находится в Кировском районе Перми.





Также есть кадры, где ребёнок, которому на вид около трёх лет, сидит в клетке с собакой бойцовской породы.





Видно, что собак в доме проживает несколько, вся квартира захламлена. Пользователи соцсетей рассказывают, что женщина ведёт аморальный образ жизни и ребёнок содержится в антисанитарных условиях.

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