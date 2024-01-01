Александра Пермякова
Пермячка посадила ребёнка с собакой в клетку и поит его пивом
Пользователи соцсетей возмущены тем, что ребёнок воспитывается в условиях жуткой антисанитарии
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В соцсетях появилось видео, на котором мама посадила ребёнка в клетку вместе с собакой и поит его якобы пивом. Информация появилась в соцсетях группы «Подслушано Закамск» в Перми.
Утверждается, что квартира, где всё это происходит, находится в Кировском районе Перми на ул. Маршала Рыбалко.
Молодая мать якобы ведёт асоциальный образ жизни, квартира захламлена, ребёнок, на вид которому около двух-трёх лет воспитывается в условиях жуткой антисанитарии.
На кадрах видно, как женщина из пластиковой бутылки угощает ребёнка, в некоторых сообщениях под постом пользователи соцсетей высказывают предположение, что это может быть пиво. На другом кадре ребёнок вместе с собакой сидит в клетке. Видно, что в доме содержится несколько собак.
«Ребёнок не ходит в садик почти. Дома толпы мужиков», — пишет один из подписчиков.
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