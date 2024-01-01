Зарина Ситдикова В Перми восстановлено трамвайное движение в Мотовилихинском районе Ограничения вводились из-за столкновения двух вагонов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Мотовилихинском районе восстановлено движение трамваев после ДТП с двумя вагонами, которое случилось на перекрёстке улиц Уральской и Крупской. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Мэр добавил, что поручил МУП «Пермгорэлектротранс» провести внутреннюю проверку.

«Ситуацию продолжу держать на личном контроле», — подчеркнул Эдуард Соснин.

Как ранее сообщили «Новому компаньону» в региональном минздраве, после аварии в больницы города были доставлены пять человек, среди которых были три женщины и двое детей. Оба ребёнка позже были отправлены домой на амбулаторное лечение.

Всего в ДТП пострадали 19 человек. Оставшимся 14 пассажирам медицинская помощь была оказана на месте.

Напомним, столкновение двух вагонов, следовавших друг за другом произошло 7 декабря в 14:08. По данному факту районная прокуратура и СК России начали проверки. По предварительной версии следствия, один из водителей трамвая уснул, после чего трамвай под его управлением въехал во впереди стоящий вагон.

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