Зарина Ситдикова В больницы Перми после ДТП с двумя трамваями госпитализированы пять человек Из них двое детей после осмотра отправлены на амбулаторное лечение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате дорожно-транспортного происшествия с двумя вагонами трамвайных маршрутов № 7 и № 8, которое произошло на пересечении ул. Уральской и ул. Крупской 7 декабря, в больницы Перми госпитализированы пять человек, включая двоих детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. После обследования три женщины остались на лечение в стационарах, а оба доставленных в медучреждения ребёнка были отпущены на амбулаторное лечение.

«Ещë 14 человек осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи... 11 из них отправлены на амбулаторное лечение, три от госпитализации отказались», — добавили в краевом минздраве.

Таким образом, по уточнённым данным медиков, всего в дорожной аварии пострадали 19 человек.

По факту ДТП проверки начали прокуратура Мотовилихинского района г. Перми и СК России. По предварительной версии следствия, причиной столкновения стал уснувший вагоновожатый. Из-за этого он въехал во впереди стоящий трамвай.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что держит ситуацию на контроле, а всем участникам ДТП и пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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