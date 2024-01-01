Зарина Ситдикова Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух трамваев в Перми Вагоны следовали друг за другом Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми начала проверку по факту ДТП с двумя трамваями, которое произошло на пересечении улиц Уральской и Крупской. Об этом сообщается в telegram-канале «Прокуратура Пермского края».

Предварительно в надзорном органе установили, что авария произошла из-за того, что водитель одного из трамваев столкнулся с другим вагоном, который двигался впереди.

Как ранее рассказал глава Перми Эдуард Соснин, в результате происшествия пострадали семь человек.

По информации прокуратуры, они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

В надзорном органе уточнили, что в ходе проверки будет установлено, как соблюдается перевозчиком законодательство о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров.

Напомним, ДТП с двумя трамваями маршрутов № 7 и № 8 вблизи Пермского цирка произошло 7 декабря в 14:08.

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