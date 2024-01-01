Зарина Ситдикова В ДТП с двумя трамваями в Перми пострадали семь человек Городские власти оказывают помощь пассажирам и оперативным службам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При столкновении двух трамваем вблизи перекрёстка ул. Уральской и ул. Крупской пострадали семь человек. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

«По предварительной информации, пострадали семь человек, получив травмы лёгкой степени тяжести… Всем оказывается необходимая помощь», — написал Эдуард Соснин.

Глава города добавил, что держит ситуацию на контроле.

«Новый компаньон» направил запрос в министерство здравоохранения Пермского края для уточнения количества пострадавших пассажиров и их состоянии. На данный момент в ведомстве уточняют сведения о госпитализированных гражданах и тех, кому медицинская помощь была оказана на месте.

Как ранее сообщили изданию в городском департаменте транспорта, ДТП произошло 7 декабря в 14:08. В нём приняли участие вагоны маршрутов № 7 и № 8. Движение вагонов на месте аварии по-прежнему остановлено.

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