Зарина Ситдикова Виновником ДТП с трамваями в Перми мог стать уснувший водитель Обстоятельства аварии устанавливают следователи СК Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП ДТП Пермь, vk.com/chp_159perm

Следователи СК России предварительно установили, что причиной столкновения двух трамваев маршрутов № 7 и № 8 в Мотовилихинском районе Перми стал уснувший во время движения водитель одного из вагонов. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

В ведомстве отметили, что по факту случившегося на пересечении улиц Уральской и Крупской ДТП по поручению руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина организована процессуальная проверка: проведён осмотр места происшествия, изъяты имеющие значение предметы, назначаются необходимые судебные экспертизы, отпрашиваются очевидцы и пр.

По данным СК, среди пострадавших есть дети. Ими получены травмы лёгкой степени тяжести. Всем травмированным пассажирам оказывается медицинская помощь.

По информации главы Перми Эдуарда Соснина, в результате происшествия пострадали семь человек.

Ранее по факту столкновения трамваев в Перми начала проверку прокуратура Мотовилихинского района г. Перми. В надзорном органе также уточнили, что столкнувшиеся вагоны ехали друг за другом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.