Пермь оказалась в числе городов с низким процентом использования электросамокатов В аутсайдерах также Воронеж, Омск и Ростов-на-Дону Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Перми услугами аренды электросамоатов (кикшеринга) воспользовались всего 2,2% клиентов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные T-Data.

В списке городов-миллионников, в которых есть услуги аренды электросамокатов и велосипедов, краевая столица оказалась в аустайдерах: в Перми самые низкие показатели в этом сезоне.

В среднем же по стране услугами кикшеринга в этом году пользовались 6% населения, утверждается в исследоваии. Низкие показатели отмечаются также в Воронеже (6,5%), Омске (6,8%) и Ростове-на-Дону (7,3%).

Как рассказали «Новому компаньону» представители сервиса проката Whoosh, это «грустная статистика, которая дополняется тысячами обращений в адрес компании от жителей города, лишившихся уже привычного им транспорта».

«В сравнимом по масштабам и климату Красноярске в этом году только на самокатах Whoosh было совершено более 2,5 млн поездок. А в соседнем Екатеринбурге, по данным Госавтоинспекции, при почти 6 млн. поездок в течение сезона количество ДТП с участием электросамокатов снизилось на 30%», — сообщили в пресс-службе сервиса кикшеринга.

Представители компании отметили, что «к сожалению, Пермь выбрала движение в сторону эпатажа и решений, которые не соответствуют ни букве закона, ни нормам здравого смысла».

«Но, мы верим, что город все же не попрощался с кикшерингом, и вместе с администрацией мы найдем пути возвращения пермякам удобного транспорта, полезного и безопасного для всех», — считают в сервисе кикшеринга.

Напомним, в марте в Правила благоустройства был добавлен раздел, который предписывал размещать СИМ исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения парковки для этого вида транспорта пермские власти решили полностью запретить. В начале мая глава города Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки.

Результатом таких мер стал иск представителей кикшеринга, компаний «Юрент» и Whoosh, в суд. Они его проиграли, но намерены судиться с пермскими властями дальше и в следующем году вернуть на улицы города электросамокаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.