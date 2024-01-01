Бывший организатор пермских фестивалей нашёл работу в структуре минспорта Андрей Хомяков проработал в «Пермской дирекции» почти 5 лет Поделиться Твитнуть

Бывший директор МБУК «Пермская дирекция» Андрей Хомяков стал заместителем руководителя ГАУ «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» - эту структуру курирует министерство спорта Пермского края. О кадровом назначении сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В минспорте подтвердили информацию.

Напомним, в августе 2024 года Андрей Хомяков уволился из «Пермской дирекции» (ранее МАУ «Агентство социокультурных проектов») по собственному желанию. Он возглавлял организацию с ноября 2019 года.

Новым руководителем МБУК «Пермская дирекция» с 14 августа стала Ольга Романова, занимавшая ранее пост замглавы Ленинского района Перми и курирующая социальный блок.

МБУК было создано в 2008 году для организации городских праздников и фестивалей.

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