Новому руководителю «Пермской дирекции» поручили готовить 80-летие Победы И создать качественную линейку событий на набережных Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

С 14 августа новым директором муниципального бюджетного учреждения культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» стала Ольга Романова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ольга Романова родом из Перми, обладает многолетним опытом работы арт-директором в сфере развлечений как в Перми, так и в Санкт-Петербурге, занимаясь организацией крупных мероприятий и концертных программ. С января 2023 года по август 2024-го она работала в администрации Ленинского района Перми, где отвечала за сотрудничество с общественными организациями, за разработку грантовых проектов и проведение значимых для общества событий.

По информации департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми, ключевыми задачами Ольги Романовой на новой должности станут повышение эффективности работы МБУК «Пермская дирекция», подготовка празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и создание качественной линейки событий на набережных Камы.

Ранее сообщалось, что бывший директор МБУК Андрей Хомяков покинул должность по собственному желанию.

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