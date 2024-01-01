Новым руководителем МБУК «Пермская дирекция» станет Ольга Романова Бывший директор Андрей Хомяков покинул должность по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Директор МБУК «Пермская дирекция» (прежнее название — МАУ «Агентство социокультурных проектов») Андрей Хомяков покинул должность, написав заявление по собственному желанию. Новым руководителем дирекции станет Ольга Романова, нынешний и.о. замглавы Ленинского района Перми, курирующая социальный блок. Об этом сообщает «Коммесрантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии.

Согласно "СПАРК-Интерфакс", до работы на муниципальной службе Ольга Романова занималась общественным питанием, соответствующий ИП был зарегистрирован в Ленинском районе (прекращен в мае 2022 года). Была депутатом Молодёжного парламента 4-го созыва.

Ранее кандидатом на пост директора назывался Михаил Чавлытко, известный в Перми продюсер и организатор массовых мероприятий, который ранее курировал фестиваль православной культуры «Свет Белогорья».

МБУК «Пермская дирекция» было создано в 2008 году и отвечает за организацию праздников и фестивалей в городе. Андрей Хомяков возглавлял дирекцию с ноября 2019 года.

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