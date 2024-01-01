В «Пермской дирекции» может смениться руководитель Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Директор МБУК «Пермская дирекция» (прежнее название — МАУ «Агентство социокультурных проектов») Андрей Хомяков может покинуть должность. Источник, связанный с городской администрацией, подтвердил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» информацию о возможном уходе Хомякова. Среди кандидатов на пост директора называют Михаила Чавлытко, известного в Перми продюсера и организатора массовых мероприятий, который ранее курировал фестиваль православной культуры «Свет Белогорья».

В мэрии Перми продолжаются кадровые изменения, касающиеся культурного направления, которые начались ещё в начале лета. Сначала власти города приняли решение не продлевать контракт с Алексеем Грибановым, который занимался подготовкой к 300-летию Перми, а Василий Головин, глава департамента культуры, перешёл на должность советника мэра.

МБУК «Пермская дирекция» было создано в 2008 году и отвечает за организацию праздников и фестивалей в городе. Андрей Хомяков возглавляет дирекцию с ноября 2019 года.

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