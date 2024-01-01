Зарина Ситдикова Налоги, штрафы за летнюю резину и парковки Обзор нововведений в стране и Перми, которые начнут действовать в наступившем декабре Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Завершение срока уплаты налогов на имущество, выдача штрафов за использование летних покрышек на автомобильных колёсах, двойная пенсия для части пожилых граждан, введение в Перми новой подзоны платной парковки и начало строительства главного ледового городка — рассказываем о том, какие изменения ждут всех россиян и жителей Прикамья, в частности, в заключительном месяце 2024 года.

Налоги

2 декабря — последний день, когда граждане РФ могут заплатить налог на имущество физлиц, транспортный и земельный налоги за 2023 год. С 3 декабря на задолженность уже начнут начислять пени — с учётом действующей ставки ЦБ это 0,07% от суммы долга в день. Заплатить налоги можно с помощью ранее разосланным писем-уведомлений, либо онлайн на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика или в приложении «Налоги ФЛ». При этом если сумма налогов составляет менее 300 руб., то граждане освобождаются от её уплаты.

Пенсия

В декабре пенсионеры, получающие пенсии до 12 числа каждого месяца, выдадут пособие дважды — в том числе за январь. Это связано с тем, что в первую неделю нового года будут праздничные дни. Для тех, кто получает пенсию во второй и третьей декаде месяца, ничего не изменится — выплаты им будут произведены по графику в январе. Причём и тем, и другим пенсионерам пособие выплатят с учётом запланированной индексации в размере 7,3%.

Свобода от долгов

Участники специальной военной операции, имеющие долги, смогут не платить исполнительский сбор, который составляет 7% от взысканной суммы либо от стоимости имущества. Вынесенные ранее постановления о его взыскании должны быть отменены. А тем, что заключит контракт на службу в Вооруженных Силах РФ с 1 декабря 2024 года спишут просроченные кредиты до 10 млн руб.

Миграционный контроль

С 1 декабря в России стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранцами, который продлится до 20 июня 2026 года. Теперь иностранные граждане должны сдавать биометрические данные (фото и отпечатки пальцев) при въезде в РФ. Сбор сведений на первом этапе организован в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, а также на сухопутном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Вопросы демографии

С 4 декабря в России вступает в силу запрет на пропаганду осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Владельцы соцсетей должны будут мониторить контент на предмет наличия такой пропаганды. При несвоевременном удалении платформа может оказаться в реестре доменных имен, которые содержат запрещенную информацию. Штрафы за нарушение законодательства в этом вопросе составят до 5 млн руб.

Сезонные шины

С 1 декабря 2024 года владельцам автомобилей начали выписывать штрафы за использование летней резины, независимо от региона. Размер штрафных санкций составляет 500 руб. Кроме того, инспекторы вправе сделать водителю только предупреждение. Штраф можно будет получить в период с 1 декабря по 28 или 29 февраля.

Подзона платной парковки

С 2 декабря в Перми начала функционировать новая тарифная зона №103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101. В этой тарифной зоне размер платы за пользование парковкой составляет 30 руб. в час. Она ограничена улицами Горького, Советской, Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. С начала действия нового тарифа при оплате парковки сервисы для оплаты парковочных мест автоматически перенастроились. Оплачивать парковки можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, через SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента.

Подготовка к празднику

С 2 декабря подрядчик по строительству главного зимнего городка Перми планово в зависимости от погодных условий должен приступить к подготовке площадки, чтобы к 27-28 декабря можно было открыть для посещения ледовый комплекс. В этом году городок на эспланаде будет посвящён пермскому гостеприимству. Комплекс будет называться «Большое пермское чаепитие». Согласно эскизному проекту, ледовый городок будет представлять собой большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями.

Зимний режим

С 1 декабря Пермский зоопарк (ул. Монастырская, 10) начал работать по зимнему расписанию. До 28 февраля 2025 года посещение зоосада возможно с 9:00 до 17:00, при этом кассы будут закрываться в 16:00. Акватеррариум продолжает функционировать в прежнем режиме — с 10:00 до 18:00. Изменение графика работы связано с сезоном. В зимний период день становится короче, что, в свою очередь, сказывается на активности животных.

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