Пермский зоопарк переходит на зимний режим работы Поделиться Твитнуть

С 1 декабря Пермский зоопарк (ул. Монастырская, 10) начинает работать по зимнему расписанию, сообщили в пресс-службе заведения.

До 28 февраля 2025 года посещение зоопарка будет возможно с 9:00 до 17:00, при этом кассы будут закрываться в 16:00. Акватеррариум продолжит функционировать в прежнем режиме — с 10:00 до 18:00 (касса закроется в 17:30).

По информации сотрудников зоопарка, изменение графика работы связано с сезоном. В зимний период день становится короче, что, в свою очередь, сказывается на активности животных.

Ранее сообщалось, что в новый зоопарк Перми, строительство которого ведётся в микрорайоне Нагорный, переехала ещё одна часть животных. В их числе оказались альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як, белоплечие орланы и пр. Всего на новую территорию уже перевезено порядка 100 животных. Для посетителей новый зоопарк должен открыться летом 2025 года.

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