Александра Пермякова Ледовый городок на пермской эспланаде построит компания из Екатеринбурга Главной темой ледовых объектов в этом году станет «Пермское гостеприимство» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подрядчик на возведение ледового городка на эспланаде найден. Как сообщает «Коммерсанъ-Прикамье» строительством займётся компания из Екатеринбурга «Это лёд».

«Сумма контракта и техническое задание остались неизменными»,— рассказали изданию в мэрии.





Известно, что компания реализовала 123 проекта по всей стране, в том числе занималась строительством ледовых городков в Салехарде, Мурманске, Тюмени, Екатеринбурге и на алтайском «Манжероке». Основателем и руководителем организации является скульптор Кирилл Масягин.





Напомним, конкурсные процедуры по выбору оператора будущего ледового городка не состоялись из-за отсутствия заявок. Прежний постоянный подрядчик ледовых комплексов, глава некоммерческого фонда скульпторов России «Единение» Алексей Тютнев, отказался от участия в конкурсе в связи, на его взгляд, с недостаточным бюджетом. На проект власти выделили 26,4 млн руб.





Как уже рассказывал «Новый компаньон», главной темой ледовых объектов в этом году станет «Пермское гостеприимство». Открытие комплекса планируется 27–28 декабря.

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