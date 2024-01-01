Конкурс по строительству ледового городка в Перми признан несостоявшимся На госзакупках опубликовали протокол Поделиться Твитнуть

Ледовый городок

Константин Долгановский

Конкурс по строительству ледового новогоднего комплекса на эспланаде Перми не состоялся, официальная информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Признать электронный конкурс несостоявшимся на основании ч. 1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке», — сказано в протоколе подведения итогов определения поставщика от 6 ноября.

Напомним, возведение ледового городка власти оценили в 26,4 млн руб., это на 3,1 млн меньше, чем год назад.

Подрядчик должен разработать необходимую документацию, выполнить подготовительные работы, смонтировать новогодний комплекс до 27 декабря, затем обслуживать его и демонтировать до 24 февраля.

В этом году городок посвятят пермскому гостеприимству, он будет называться «Большое пермское чаепитие».

Ранее в мэрии заверили, что перенос сроков определения исполнителя не скажется на запланированных сроках открытия главного ледового городка.

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