Алёна Бронникова

На конкурс по строительству ледового городка в Перми не поступило ни одной заявки

Сроки определения подрядчика не повлияют на открытие комплекса

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Эспланада 2023 ледовый городок

  Константин Долгановский

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который займётся строительством ледового городка на эспланаде в Перми, не состоялись. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на близкий к горадминистрации источник, на участие в конкурсе не поступила ни одна заявка.

При этом в мэрии уверяют, что перенос сроков определения исполнителя не скажется на запланированных сроках открытия главного ледового городка. Его концепция имеет новый подход с особым техническим заданием, согласно которому предполагается минимизация перерывов работы комплекса во время возможных оттепелей.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», возведение ледового городка власти оценили в 26,4 млн руб. Подрядчик должен разработать необходимую документацию, выполнить подготовительные работы, смонтировать новогодний комплекс до 27 декабря, затем обслуживать его и демонтировать до 24 февраля. В этом году он будет посвящён пермскому гостеприимству и будет называться «Большое пермское чаепитие».

В конце октября на эспланаде уже приступили к установке главной пермской новогодней ели. Работы должны завершиться к 14 декабря.

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