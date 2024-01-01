В центре Перми началась установка новогодней ёлки Пока ведётся сборка её основания Поделиться Твитнуть

фото тг-канала "Парламент/Пермский край"

В Перми на эспланаде приступили к установке главной новогодней ёлки. Началась сборка её основания и ограждений. Об этом пишет тг-канал краевого парламента.

Ранее в администрации Перми сообщили, что в этом году центральный ледовый городок будет носить название «Большое пермское чаепитие», его посвятят традициям гостеприимства региона.

По проекту ледовый городок на эспланаде превратится в огромный стол с величественными ледяными сервизами и скатертями в виде горок, внутри которого развернется основная сюжетная линия — десерты, созданные знаменитыми пермскими кондитерами. В комплекс на эспланаде войдут горки высотой от 1 до 3 метров, оформленные в тематическом стиле, а также ледяные композиции, изображающие чайные сервизы.

Такой подход создаст уникальную атмосферу, отражающую культуру и традиции чайной церемонии. Пермский ледяной городок станет не только местом для отдыха, но и площадкой для отображения кулинарного мастерства местных шефов, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов.

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