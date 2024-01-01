Елена Синица Строительство ледового городка на эспланаде в Перми оценили в 26,4 млн рублей Монтаж ледового городка должен быть проведён с 2 по 27 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент культуры и молодежной политики

Городские власти объявили конкурс по поиску подрядчика, который займётся строительством ледового городка на эспланаде. Начальная (максимальная) цена контракта — 26,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать необходимую документацию, выполнить подготовительные работы, смонтировать, обслуживать и демонтировать новогодний комплекс.

Монтаж ледового городка должен быть проведён с 2 по 27 декабря, а демонтаж — с 10 по 24 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что ледовый городок на эспланаде будет посвящён пермскому гостеприимству. Комплекс будет называться "Большое пермское чаепитие". Согласно эскизному проекту, ледовый городок будет представлять собой большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями. Внутри же будут десерты, созданные пермскими шеф-кондитерами, рассказали в администрации.

Кроме этого, известно, что на установку новогодней ели на эспланаде выделили 3,8 млн руб. Её монтаж стартует 1 ноября. Завершить его должны до 14 декабря.

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