В мэрии Перми напомнили о новой зоне платной парковки со 2 декабря Цена за парковочное место возрастёт Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Пермской дирекции дорожного движения напоминают всем автомобилистам, что со 2 декабря начнёт функционировать новая тарифная зона №103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101. В этой тарифной зоне размер платы за пользование парковкой составит 30 руб. в час. Она будет ограничена улицами Максима Горького, Советской, Николая Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского.

Обосновывая введение новой тарифной зоны, чиновники ссылаются на данные мониторинга уровня максимальной занятости платных парковочных мест. На этой территории были выявлены участки улиц, где уровень занятости парковочных мест превысил 90%. Поэтому власти решили выделить дополнительную тарифную зоны №103 с повышенным размером оплаты. В мэрии считают, то эта мера позволит повысить оборачиваемость парковочных мест в зоне платной парковки и снизить загруженность в центре.

С начала действия нового тарифа при оплате парковки сервисы для оплаты парковочных мест автоматически перенастроятся. Оплачивать парковки можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение «RuParking», через SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента.

Напомним, на ноябрьской пленарке гордумы заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов заявил о плнах властей по расширению зоны платной парковки со следующего года — её продлят в направлении ж/д вокзала Пермь II. Также в городе появятся плоскостные парковки — на ул. Окулова, 12 и около ДКЖ.

На сегодняшний день в зону платной парковки входит почти 11 тыс. мест.

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