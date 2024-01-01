Зону платного паркинга в Перми продолжат расширять в 2025 году Её продлят в направлении железнодорожного вокзала Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На пленарке Пермской городской думы, которая проходит 19 ноября, заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов в рамках доклада о содержании автомобильных дорог затронул вопрос о платных парковок.

По словам чиновников, за 10 месяцев этого года в городской бюджет от использования платным паркингом поступило 318,8 млн руб. Из этой суммы 195 млн руб. составила плата от платы за пользование парковочными местами, а 123,8 млн руб. — это штрафы, собранные с неплательщиков.

Депутаты поинтересовались, сколько денег было выделено в этом году на содержание платных парковок. Присутствующий на заседании думы руководитель Пермской дирекции дорожного движения пояснил, что на эту работу выделано 90 млн руб.

Как отметил Галиханов, в следующем году зона платной парковки вновь увеличится — её продлят в направлении железнодорожного вокзала Пермь-II. Также в городе появятся плоскостные парковки — на ул. Окулова, 12 и около ДКЖ.

Сейчас в зону платной парковки входит почти 11 тыс. мест.

Напомним, со 2 декабря в Перми начнёт действовать новая зона платной парковки в центре Перми. Речь идёт о новой тарифной зоне № 103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок № 101. Размер платы за пользование парковкой составит 30 руб. в час. Зона № 103 ограничена улицами Горького, Советской, Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского.

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