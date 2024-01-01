С декабря в Перми начнёт действовать новая зона платной парковки За один час автовладельцы должны будут платить по 30 рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пресс-служба мэрии Перми распространила сообщение о новой зоне платной парковки в центре Перми. Она начнёт действовать со 2 декабря. Речь идёт о новой тарифной зоне № 103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок № 101.

В городской администрации уточняют, что размер платы за пользование парковкой составит 30 руб. в час. Зона № 103 ограничена улицами Горького, Советской, Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского.

С начала действия нового тарифа при оплате парковки сервисы для оплаты парковочных мест автоматически перенастроят.

Напомним, в этом году уже несколько раз увеличивалась зона платного паркинга. Так, с 1 августа на нескольких улицах в Свердловском районе Перми расширилась зона платных парковок № 101. Речь идёт об ул. Куйбышева (от ул. Революции до ул. Белинского и от ул. Смирнова до ул. Соловьёва, рядом с домом № 90), ул. Глеба Успенского (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской), ул. Седова (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской). Цена за час парковки в этих местах составляет 20 руб.

Пермские власти ввели систему платных парковок в 2016 году. Это решение властей вызвало возмущение автомобилистов. Однако в Пермской дирекции дорожного движения считают это решение правильным: поскольку, по мнению чиновников, платные парковки позволили увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города. Кроме того, сократилось время длительной стоянки автомобилей, что, в свою очередь, «благоприятно повлияло на доступность парковок для жителей и гостей города».

Отметим, проблемы с платными парковками, как правило, обостряются зимой, когда в городе выпадает много снега. Парковочные места чистят несвоевременно, и у горожан нет возможности припарковаться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.