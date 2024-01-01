Глава СКР Бастрыкин потребовал доложить ему о падении автобуса в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание Денису Головкину, главе Следственного управления СКР по Пермскому краю, представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту аварии с автобусом в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 28 ноября на ул. Светлогорской, когда водитель автобуса не справился с управлением, что привело к падению транспортного средства с моста. Автобус оказался рядом с железнодорожными путями и загорелся. В результате происшествия водитель и двое пассажиров получили ранения и были госпитализированы. Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшие были переведены на амбулаторное лечение.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело.

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