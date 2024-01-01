В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со сгоревшим автобусом Им оказали необходимую помощь Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Пермккого края

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, все пострадавшие в ЧП с автобусом в Перми, сейчас находятся на амбулаторном лечении.

«Все трое мужчин были осмотрены в условиях стационара, получили необходимую медицинскую помощь. Отправлены на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

Напомним, 28 ноября около 16:30 в Кировском районе Перми автобус попал в ДТП и сгорел. Водитель автобуса маршрута № 15, который ехал по ул. Светлогорской со стороны ул. Калинина, наехал на препятствие, а затем съехал с проезжей части в кювет. После этого он загорелся. Водителя и двух пассажиров доставили в больницу для осмотра.

После ЧП СУ СКР возбудило уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок. Мэр Перми Эдуард Соснин заявил, что взял ситуацию с ЧП на личный контроль.

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