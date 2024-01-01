В Перми сильный пожар на железнодорожных путях в Кировском районе
Очевидцы сообщают об упавшем с путепровода автобусе
В Закамске рядом с остановкой Лядова случился пожар в районе путепровода. Пользователи соцсетей публикуют видео пожара на железной дороге. На место прибыли пожарные и скорая помощь.
По словам очевидцев, на ж/д пути упал автобус № 15. Судя по фотографиям и видео с места происшествия, автобус сильно горит, но его тушат. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные и скорая.
По предварительным данным, водителю стало плохо. После этого автобус свернул с дороги, «и все полетели, после стали доставать друг друга из транспорта».
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