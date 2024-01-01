В Перми сильный пожар на железнодорожных путях в Кировском районе Очевидцы сообщают об упавшем с путепровода автобусе Поделиться Твитнуть

В Закамске рядом с остановкой Лядова случился пожар в районе путепровода. Пользователи соцсетей публикуют видео пожара на железной дороге. На место прибыли пожарные и скорая помощь.

По словам очевидцев, на ж/д пути упал автобус № 15. Судя по фотографиям и видео с места происшествия, автобус сильно горит, но его тушат. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные и скорая.

По предварительным данным, водителю стало плохо. После этого автобус свернул с дороги, «и все полетели, после стали доставать друг друга из транспорта».

В пресс-службе дептранса Перми уточняют: «В 16:27 в районе ул. Светлогорской, в результате потери управления автобус маршрута № 15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части, после чего произошло возгорание».





По данным ведомства, из пассажиров никто не пострадал.

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