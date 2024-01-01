В Перми СК возбудил уголовное дело по факту происшествия с пассажирским автобусом
ЧП произошло в Закамске около путепровода на Светлогорской
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по указанию руководителя следкома по региону Дениса Головкина по факту происшествия с пассажирским автобусом в Кировском районе Перми следователи возбудили уголовное дело.
Кроме СК, проверку начала прокуратура Кировского района. По предварительной информации ведомства, погибших в результате аварии нет, пострадавшим оказывается медпомощь.
Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок.
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Мэр Перми Эдуард Соснин также заявил, что держит ситуацию на контроле.
Напомним, инцидент случился 28 ноября около 16:30 в Кировском районе Перми. Водитель автобуса маршрута № 15, который ехал по ул. Светлогорской со стороны ул. Калинина, наехал на препятствие, а затем съехал с проезжей части в кювет. После этого он загорелся. Водителя и двух пассажиров доставили в больницу для осмотра.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.