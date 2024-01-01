В Перми СК возбудил уголовное дело по факту происшествия с пассажирским автобусом ЧП произошло в Закамске около путепровода на Светлогорской Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Пермккого края

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по указанию руководителя следкома по региону Дениса Головкина по факту происшествия с пассажирским автобусом в Кировском районе Перми следователи возбудили уголовное дело.

Кроме СК, проверку начала прокуратура Кировского района. По предварительной информации ведомства, погибших в результате аварии нет, пострадавшим оказывается медпомощь.

Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Мэр Перми Эдуард Соснин также заявил, что держит ситуацию на контроле.

Напомним, инцидент случился 28 ноября около 16:30 в Кировском районе Перми. Водитель автобуса маршрута № 15, который ехал по ул. Светлогорской со стороны ул. Калинина, наехал на препятствие, а затем съехал с проезжей части в кювет. После этого он загорелся. Водителя и двух пассажиров доставили в больницу для осмотра.

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