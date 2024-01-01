Алёна Бронникова В аварии с упавшим и загоревшимся автобусом в Перми пострадали три человека Погибших в результате ДТП нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аварии с пермским автобусом, который съехал с путепровода и упал на железнодорожные пути, пострадали три человека. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Как сообщили в пресс-службе минздрава, в результате ДТП трое пострадавших мужчин в состоянии средней степени тяжести были направлены на госпитализацию», — прокомментировали в ведомстве.

ЧП произошло вечером в Закамске. По словам очевидцев, автобус № 15 упал на ж/д пути и загорелся. По предварительным данным, водителю в дороге стало плохо, и автобус свернул с дороги. После падения пассажиры стали помогать друг другу выбираться из транспорта.

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, на месте работают все необходимые спецслужбы, пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания. По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет.

«В районе ул. Светлогорской произошло ЧП — автобус маршрута № 15 наехал на препятствие и съехал с проезжей части на железнодорожные пути, после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон. На месте работают все необходимые спецслужбы», — написал он в своём telegram-канале.

Соснин добавил, что ситуацию держит на своём личном контроле.

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