Алёна Бронникова Появилось видео с места ДТП с упавшим и загоревшимся автобусом в Перми На месте работают сотрудники ГАИ Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Госавтоинспекция Пермского края опубликовала видео с места ДТП с автобусом № 15 в Перми. Авария произошла около 16:30 возле путепровода на ул. Светлогорской.

«Сегодня около 16:30 в Кировском районе Перми произошло ДТП. По ул. Светлогорской со стороны ул. Калинина двигался маршрутный автобус МАН под управлением мужчины 1978 г.р. В районе дома № 3б водитель транспортного средства допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего произошло возгорание», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, водителю стало плохо, из-за чего он не справился с управлением, автобус свернул с дороги и упал на ж/д пути. После падения пассажиры стали помогать друг другу выбираться из транспорта.

В аварии пострадали водитель и два пассажира. Все трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Погибших в результате ЧП нет.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Маршрут № 15 обслуживает ООО «Автомиг». Как сообщается в официальной группе перевозчика ВКонтакте, автобусом управлял опытный водитель со стажем вождения более 20 лет в пассажирских перевозках. Перед выходом в рейс он прошёл обязательный медосмотр, а 10 дней назад - ежегодный профессиональный медицинский осмотр. Само транспортное средство проходит каждый день предрейсовый техосмотр, а 16 октября был проведён обязательный техосмотр.

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