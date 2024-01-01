Алёна Бронникова Рядом с больницей в Свердловском районе Перми построят бизнес-отель с медцентром Застройщик планирует сделать его местной точкой притяжения Поделиться Твитнуть

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

На Градостроительном совете Пермского края 29 ноября была представлена концепция реализации приоритетного инвестиционного проекта «Многопрофильный гостиничный комплекс» в Свердловском районе Перми. Застройщиком является ГК «Мегаполис».

Объект планируется построить по ул. Коминтерна, 5, в 30 м от здания больницы № 3. Он будет представлять собой шестиэтажный бизнес-отель с внутренним двором, на первом и втором этажах которого будут размещены фудкорт, ресторан, деловой и медицинский центры, фитнес-зал и коммерческие помещения под ретейл.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Здание будет представлено коридорной системой с большим количеством обслуживающих и служебных помещений на каждом этаже.

Презентация концепции приоритетного инвестиционного проекта «Многопрофильный гостиничный комплекс» ГК «Мегаполис»

Внутреннее пространство будет доступно для всех. С третьего по четвёртый этажи будут заняты номерным фондом, количество номеров составит 340.

Медицинский центр будет размещён на двух этажах, с отдельным входом. Его площадь составит около 800-1000 кв. м.

Общая площадь здания — около 315 тыс. кв. м. Концепция фасадов отражает историю места, основана на классической советской застройке, что позволит ему гармонично вписаться в историческую часть города. В архитектурном облике будут присутствовать конструктивизм и сталинский ампир, характерные для них простые формы, прямые линии и светлая, серая и бежевая цветовая гамма. На левой части объекта, ближе к Комсомольскому проспекту, здание будет украшено колоннами и декором.

Благоустройство пространства двора также будет основано на истории места. Площадка будет обустроена фонтаном, липами, уличной мебелью в строгом стиле. Внутренняя площадка будет доступна как для гостей отеля и посетителей ресторана, так и для всех желающих.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

«Мы рассчитываем всё-таки вовлечь и жителей города. Мы пытаемся здесь создать такой кластер, который будет диктовать некий образ жизни для молодых людей, особенно для тех, которые много работают, и им необходимо место, где они будут отдыхать. Это должно быть местом притяжения», — отметил владелец ГК Леонид Крепак.

В следующем году компания намерена согласовать внесение изменений в правила землепользования и застройки, выполнить проектные работы и получить заключение экспертиз, в 2026 году — получить разрешение на строительство. К строительно-монтажным работам и работе с арендаторами планируется приступить в 2027-м, завершение всех работ намечено на 2028 год.

Презентация концепции приоритетного инвестиционного проекта «Многопрофильный гостиничный комплекс» ГК «Мегаполис»

Кто будет оператором, представители «Мегаполиса» пока не могут сказать. В данный момент ведутся переговоры с рядом крупнейших компаний, которые управляют сетевыми отелями, в том числе из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Решение будет принято в 2027 году.

Проект строительства многопрофильного медицинского центра по ул. Коминтерна, 5 в 2018 году был включён в число приоритетных инвестиционных. Однако позже инвестор ООО «Управление проектами» (92,5% долей владеет Леонид Крепак) изменил планы, на данном участке было решено возвести гостиничный комплекс с медицинским центром. Объём инвестиций оценивается в 1,37 млрд руб.

В декабре 2022 года минимущества Прикамья опубликовало приказ о подготовке проекта планировки и межевания территории.

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