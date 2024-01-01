Алёна Бронникова Проект реконструкции путепровода на Монастырской в Перми прошёл экспертизу Завершить работы планируется до конца сентября 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Тоннель и подпорная стена ж/д перегона Пермь I — Пермь II», расположенного на береговом склоне горы Слудки по ул. Монастырской. Акт опубликован на сайте краевой инспекции по охране ОКН.

При исследовании объекта были зафиксированы его многочисленные дефекты и повреждения. В том числе, разрушение облицовочного камня и кладки, отсутствие гидроизоляции фундаментов, загрязнения. Состояние кладки и фундамента оценивается как неудовлетворительное, техническое состояние подпорных стен, лестничного схода, перекрытий путепровода, защитных галерей — ограниченно-работоспособное, дренажных систем — неудовлетворительное.

Реконструкция путепровода предполагает замену железобетонного пролётного строения, реставрацию и приведение к историческому виду подпорных стен, замену разрушенных элементов. Реконструкция существующей автодороги запроектирована с полной заменой покрытия и приведением профиля и ширины дороги к нормативам.

Заказчиком является пермское АО «Эрон», проект по сохранению ОКН подготовлен московским ОАО «Институт Гипростроймост», выступающими субподрядчиком и подрядчиком соответственно по договору с пермским филиалом АО «Уралмостострой» Мостоотрядом №123.

Напомним, путепровод на ул. Монастырской 1898 года постройки признали аварийным 25 лет назад. В течение нескольких лет регулярно проводились обследования объекта для оценки его состояния. В 2021 году АО «Нью-Граунд» выиграло тендер на 33,2 млн руб. по разработке проекта реконструкции. Через два года из-за нарушения сроков контракт был расторгнут. В декабре 2023 года объект перешёл в краевую собственность.

Летом 2024-го стало известно, что разработку проекта и сами работы выполнит уфимский «Уралмостострой» за 1,6 млрд руб. Исполнитель должен спроектировать и изготовить путепровод длиной 343 м с 3-4 полосами движения по ул. Монастырской со смотровой площадкой площадью 200 кв. м и автостоянкой на 30 машин, переустроить двухпутные железнодорожные линии протяжённостью 150 м. Работы в зоне действующих ж/д путей будут выполняться в условиях движения поездов с соблюдением правил технической эксплуатации РЖД. Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2026 года.

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