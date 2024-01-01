Определён подрядчик для реконструкции путепровода на Монастырской Работы выполнит «Мостоотряд №123» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлены итоги закупки на разработку проектной и рабочей документации, а также выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги». На конкурс заявился один участник, с ним и будет заключён контракт по начальной (максимальной) цене — 1 млрд 672,8 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок. Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», договор подпишут с уфимским АО «Уралмостострой» (в Перми работает его филиал «Мостоотряд №123»).

Исполнителю предстоит спроектировать и изготовить путепровод длиной 343 м с 3-4 полосами движения по ул. Монастырской со смотровой площадкой площадью 200 кв. м и автостоянкой на 30 машин, переустроить двухпутные железнодорожные линии протяжённостью 150 м.

В конкурсной документации сказано, что часть реконструируемого объекта является памятником градостроительства и архитектуры, ОКН регионального значения «Тоннель и подпорная стена ж/д перегона Пермь I — Пермь II».

В зонe влияния реконструкции попадают границы территории других ОКН: «Дом пароходчика Н.В. Мешкова», «Служебный корпус», «Административный корпус», «Егошихинский медеплавильный завод, поселение».

Работы в зоне действующих ж/д путей будут выполнятся в условиях движения поездов с соблюдением требований правил технической эксплуатации РЖД.

Проектно-изыскательские работы должны быть проведены с 1 августа 2024 года по 15 июня 2025 года, строительно-монтажные — с 15 марта 2025 года по 30 сентября 2026 года.

Напомним, путепровод на ул. Монастырской 1898 года постройки признали аварийным 25 лет назад. Тогда же было введено ограничение движения транспорта на нём весом более 10 т. В течение нескольких лет регулярно проводились обследования объекта для оценки его состояния. В 2019 году максимальная допустимая нагрузка на путепровод была уменьшена до 5 т, после чего были проведены работы по временному укреплению сооружения. Это позволило увеличить эксплуатационную нагрузку до 20 т.

В 2021 году был выбран подрядчик для разработки проекта реконструкции путепровода. Тендер на сумму 33,2 млн руб. получило пермское АО «Нью-Граунд». Однако спустя два года из-за нарушения сроков выполнения работ контракт был расторгнут.

В декабре прошлого года путепровод был передан в собственность Пермского края.

АО «Уралмостострой» является крупным дорожным подрядчиком в Прикамье. Компания, в частности, выиграла подряд на выполнение работ по переустройству транспортной развязки на площади Гайдара в рамках строительства нового моста через Каму стоимостью 861 млн руб., стала победителем торгов на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми.

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