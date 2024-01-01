Алёна Бронникова Больше половины пермяков поддерживают запрет езды на электросамокатах до 16 лет Против оказались 10% респондентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис SuperJob провёл опрос среди представителей экономически активного населения о введении запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет. В настоящее время средствами индивидуальной мобильности (СИМ) могут пользоваться взрослые и подростки с 14 лет, однако Министерство транспорта РФ планирует повысить возрастные ограничения.

Как показало исследование, каждый второй пермяк поддерживает введение запрета езды на электросамокатах до 16 лет. Из респондентов 52% считают, что дети до 16 лет невнимательны, опасно едут и не уступают дорогу. Четверть опрошенных (26%) считают, что допустимый возраст нужно увеличить до 18 лет. И только 10% проголосовали против.

Согласно данным сервиса, за ограничение активнее выступают женщины. Самыми категоричными оказались представители поколения до 35 лет, из них 40% одобрили инициативу минтранса, а 30% выступили за повышение возрастного ограничения.

Среди родителей 64% поддержали запрет езды на СИМ до 16 лет, 22% выступили за ограничения до 18 лет.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте в правила благоустройства Перми был добавлен раздел о размещении СИМ исключительно на велосипедных парковках. При этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения власти решили такие парковки полностью запретить.

В начале мая мэр Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки. Представители кикшеринговых сервисов подали иск в суд, но проиграли.

Прокуратура внесла протест относительно мартовского решения думцев. В октябре депутаты его рассмотрели на пленарном заседании и приняли решение отклонить.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.