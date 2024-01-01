Пермская дума отклонила протест прокуратуры на решение о запрете СИМ в центре города Представители кикшеринговых компаний намерены судиться дальше Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 22 октября, депутаты рассмотрели протест, поступивший от заместителя прокурора Перми. Протест надзорного органа касался мартовского решения пермских думцев, которые внесли изменения в правила благоустройства, предусматривающие запрет парковки электросамокатов в центре краевой столицы.

С пояснением позиции властей на пленарке выступил и.о. начальника управления экспертизы и аналитики Евгений Сапаркин.

По словам чиновника, в прокуратуре утверждали, что решение о запрете должно вступать в силу не ранее, чем через 90 дней после официального опубликования, так как затрагивает, в том числе, предпринимательскую деятельность. Согласно законодательству, нормы должны вступать в силу с 1 марта или с 1 сентября соответствующего года. В то же время в сентябре краевой суд отказал в иске кикшеринговым сервисам Whoosh и Urent. Компании требовали признать недействующим прежнее решение думы об ограничении парковки электросамокатов в центре.

В связи с этим управление экспертизы и аналитики рекомендовало отклонить протест прокуратуры, пермские думцы одобрили это решение.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте в Правила благоустройства был добавлен раздел, который предписывал размещать СИМ исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения парковки для этого вида транспорта пермские власти решили полностью запретить. В начале мая глава города Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки. Представители кикшеринговых сервисов подали иск в суд, но проиграли. Несмотря на это, они готовы и дальше отстаивать свои позиции в правовом поле.

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