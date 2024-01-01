Алёна Бронникова «Молот» объявил о новых изменениях в составе Команду покинул голкипер Георгий Мешковский Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский ХК «Молот» заявил о новых изменениях в составе команды. В частности, вратарь Георгий Мешковский перешёл в ХК «Тамбов» в обмен на денежную компенсацию, а Егор Гуськов прошёл процедуру заявки на сезон и приступил к тренировкам.

Как сообщает пресс-служба «Молота», 20-летний Георгий Мешковский в этом сезоне провёл четыре матча. Он отразил 88,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,71.

Егор Гуськов вошёл в состав «Молота» в прошлом сезоне. В рамках регулярного чемпионата 22-летний голкипер сыграл семь матчей, в которых отразил 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,42. В пяти матчах плей-офф он отразил 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,82.

Ранее клуб также сообщил о расторжении контракта с нападающим Олегом Ломако и об обмене нападающими с ХК «Тамбов». Состав «Молота» пополнил Артём Гареев, а форвард Роман Ивашов стал игроком «Тамбова».

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