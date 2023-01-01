Андрей Стрельцов «Молот» объявил о подписании нового голкипера За пермский хоккейный клуб будет вступать игрок молодёжной сборной страны Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Подписано соглашение о сотрудничестве между ХК «Молот» (Пермь) и молодым вратарем Егором Гуськовым. В сообщении пресс-служба клуба говорится, что игрок не раз получал вызовы в расположение юниорской и молодежной сборной России. Он является обладателем Кубка Глинки/Гретцки (2019), а также обладателем Кубка Вызова (2019).

На его счету серебряные медали чемпионата МХЛ в 2021 году.

На взрослом уровне ​Гуськов дебютировал в сезоне 2022/2023 в составе ХК «Рязань-ВДВ». В начале сезона выступал за ХК «Ростов». Принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и помог южанам одержать одну победу при 91,0% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,78.

Суммарно в рамках ВХЛ Гуськов провел 35 матчей, в которых отразил 91.3% бросков при коэффициенте надежности 2.53, а также дважды сыграл «на ноль».

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