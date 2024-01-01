Пермский «Молот» и «Тамбов» обменялись хоккеистами Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккейные клубы «Молот» и «Тамбов» провели обмен нападающими: в команду из Перми перешёл Артём Гареев, а форвард Роман Ивашов стал игроком «Тамбова».

Артём Гареев — воспитанник хоккейной школы Уфы. На профессиональном уровне он сыграл 464 матча в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 161 (71+90) очко, а также 118 встреч в OLIMPBET ВХЛ, отметившись 81 (34+47) очком по системе «гол+пас».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл 25 игр за «Тамбов», заработав 23 (8+15) очка при коэффициенте полезности «+5».

Роман Ивашов присоединился к «Молоту» в преддверии сезона 2023/24. За время выступления в команде он сыграл 54 матча, набрав 32 (17+15) очка в рейтинге результативности с полезностью «+7».

Ранее пермский «Молот» поменялся нападающими с красноярским «Соколом».

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