Пермский «Молот» и красноярский «Сокол» поменялись нападающими Поделиться Твитнуть

Пресс-служба пермского хоккейного клуба «Молот» сообщила об изменениях в составе. Команду покидает нападающий Кирилл Казаков. Контракт 24-летнего форварда переходит к красноярскому «Соколу». В обмен пермский клуб получает спортивные права на нападающего Павла Синявского.

Кирилл Казаков начал выступать за пермский клуб «Молот» в сезоне 2023/24. В общей сложности он принял участие в 64 матчах, набрав 27 очков (забил 9 шайб и сделал 18 результативных передач).

Павел Синявский играл в «Соколе», «Югре» и «Хумо» в рамках OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги. За свою карьеру в ВХЛ он провёл 173 встречи, сумев заработать 55 очков (32 гола и 23 передачи), при этом его показатель полезности составляет «+14».

С 2022 года Павел выступает в Pro Hokei Ligasy за ташкентский клуб «Хумо». В текущем игровом сезоне 26-летний нападающий сыграл 16 матчей, в которых набрал 10 очков (6+4), при этом его полезность составила «-2».

«Благодарим Кирилла Казакова за игру и вклад в победы «Молота», а также желаем успешного продолжения профессиональной карьеры. Рады приветствовать Павла Синявского в наших рядах», — сказано в сообщении пресс-службы пермской команды.

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