Пермский «Молот» покинул нападающий Олег Ломако Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» (Пермь) расторг контракт с нападающим Олегом Ломако. Как напоминает пресс-служба клуба, хоккеист пополнил состав команды перед стартом сезона 2024/25.

В составе «Молота» 31-летний нападающий сыграл 24 встречи, в которых он заработал 11 очков (6 голов и 5 пассов) с нейтральным показателем полезности.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что хоккейные клубы «Молот» и «Тамбов» провели обмен нападающими: в команду из Перми перешёл Артём Гареев, а форвард Роман Ивашов стал игроком «Тамбова».

Артём Гареев — воспитанник хоккейной школы Уфы. На профессиональном уровне он сыграл 464 матча в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 161 (71+90) очко, а также 118 встреч в OLIMPBET ВХЛ, отметившись 81 (34+47) очком по системе «гол+пас».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл 25 игр за «Тамбов», заработав 23 (8+15) очка при коэффициенте полезности «+5».

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